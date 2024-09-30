فيفا يخطر الأهلي بتسليم كأس للفائز في مباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتينينتال

تلقى مسئولو النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتينينتال.

ويلتقي الأهلي أمام العين الإماراتي في المرحلة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وقرر “فيفا” تسليم كأس للفريق الفائز في المواجهة العربية التي يستضيفها استاد القاهرة المباراة يوم 29 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر دخل الأهلي أن النادي تلقى خطابا من "فيفا" يفيد بمراسم تتويج وتسليم كأس للفائز من مواجهة الأهلي ضد العين على استاد القاهرة وتابع بالإضافة إلى تأهل الفريق الفائز للدور المقبل من كأس إنتركونتينينتال والمقرر إقامته في ديسمبر بمدينة الدوحة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال" ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وتضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.