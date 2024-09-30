مصرع شاب غرقا في بركة زراعية بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الإثنين، ببركة زراعية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة عمرو عبد التواب عبد السميع، 20 عامًا، إثر غرقه داخل بركة زراعية تابعة لمزرعة خاصة بشركة استثمارية على طريق قرية "الخير 3" التابعة لزمام قرى "أبو هريرة" بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البركة الزراعية ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ووضعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.