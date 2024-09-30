اقرأ غدًا في "البوابة».. السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل

الرئيس خلال لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية: الشعب حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في حوار مع "البوابة": مصر تدين التصعيد الإسرائيلي وتدعو لاحترام سيادة لبنان

مصير غامض لمستقبل المنطقة

لبنان.. هل تستمر المقاومة أم انتهى دور حزب الله؟

تقرير أمريكي يرصد سيناريوهات ما بعد نصر الله