اقرأ غدًا في "البوابة».. السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل
الرئيس خلال لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية: الشعب حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في حوار مع "البوابة": مصر تدين التصعيد الإسرائيلي وتدعو لاحترام سيادة لبنان
مصير غامض لمستقبل المنطقة
لبنان.. هل تستمر المقاومة أم انتهى دور حزب الله؟
تقرير أمريكي يرصد سيناريوهات ما بعد نصر الله