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الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل
الرئيس خلال لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية: الشعب حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في حوار مع "البوابة": مصر تدين التصعيد الإسرائيلي وتدعو لاحترام سيادة لبنان
مصير غامض لمستقبل المنطقة
لبنان.. هل تستمر المقاومة أم انتهى دور حزب الله؟
تقرير أمريكي يرصد سيناريوهات ما بعد نصر الله

السيسي بدر عبد العاطي لبنان حزب الله