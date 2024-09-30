تعرف على موعد انطلاق معسكر المصري البورسعيدي

قرر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، تحديد يوم 9 من أكتوبر المقبل، موعداً لانطلاق معسكر الفريق البورسعيدي المقرر إقامته فى المغرب، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2024-2025، ومن المقرر ان يستمر المعسكر حتى يوم 24 من نفس الشهر.

وكان قد اعطي ماهر لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وجاء تأخير انطلاق المعسكر بسبب الدورات التدريبية التي سيتواجد فيها علي ماهر مدرب الفريق.