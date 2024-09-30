مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه

استمعت نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف النيابة العامة بجنوب القاهرة، إلى أقوال اللاعب مؤمن زكريا، في واقعة ادعاء بعض الأشخاص استخراج "عمل" ضد اللاعب، من أحد المقابر في ترب الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.

أقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر

وقال زكريا في أقواله، إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الإمام الشافعى، وأن المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحدا من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يتقدم ببلاغ ضد التربي صاحب السحر المفبرك

مؤمن زكريا ومجدي عبد الغني

وأضاف مؤمن زكريا أنه توجه إلي قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه " تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.

وواجهت النيابة المتهمين بالواقعة، والمقاطع الصوتية والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وأمرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المتهمين.

التهم الموجهة للتربي وأعوانه في قضية سحر مؤمن زكريا

مؤمن زكريا وزوجته

ويواجه المتهمون تهم فبركة أخبار غير حقيقية وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.