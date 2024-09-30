هن رائدات.. قصص نجاح تلهم الأجيال في مختلف القطاعات

دائما ما نجد سيدات مصر فى المقدمة فى كافة القطاعات ، كما تثبت المرأة المصرية للجميع انها قادرة على تحدى الصعوبات وتحقيق النجاح والتميز، فهناك الكثير من السيدات المصريات اللاتى اصبحن أيقونات للنجاح والريادة في مختلف القطاعات ، من غادة عبدالهادي قنديل، التي تتصدر قائمة فوربس لأقوى السيدات في مجال المال والأعمال، إلى هدى منصور، المهندسة التي تقود الابتكار في تكنولوجيا المعلومات، ومرورًا بالدكتورة هند الشربيني، الرائدة في الرعاية الصحية، وأخريات منهن داليا عبد الله الباز وعبير لهيطة، وقد استطاعت كل واحدة منهن ان تظهر قدرات استثنائية ومبهرة في التغلب على العقبات وتحقيق الإنجازات كما استطعن ايضا المساهمة فى دفع عجلة التنمية والابتكار واثبتن ان المرأة المصرية لها دورا كبيرا فى نهضة البلاد وتطورها وتم تصنيفهم ضمن قائمة اقوى 100سيدة اعمال فى الشرق الأوسط لذلك نسلط الضؤ على بعض النساء المصريات الرائدات فى مختلف القطاعات.





غادة عبد الهادي

-مسيرة حافلة.. غادة عبدالهادي قنديل رائدة الأعمال المصرفية

تميزت بقدرتها على التغلب على المخاطر البنكية بالتخطيط السليم والأفكار الابتكارية



تعد غادة واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في مجال المال والأعمال، حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في عام 2005، حيث بحثت في تأثير إلغاء القيود على القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي.

وهى مدير عام بنك أوف نيويورك (Bank of New York Mellon)، حيث تساهم بخبرتها الواسعة في تطوير الاستراتيجيات المصرفية، وقد تم اختيارها من قبل مؤسسة فوربس ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024 ،وتقلدت العديد من المناصب حيث شغلت منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري،و كانت جزءًا من فريق إدارة مخاطر الدين الخارجي كما انها شاركت في عمليات الإصلاح المصرفي ،ولديها خبرة واسعة في أقسام الأسواق الدولية وإدارة المحافظ الاستثمارية.

و تمتلك مسيرة علمية حافلة بالشهادات والجوائز، حيث حصلت على العديد من الشهادات في مجالات الاتصالات وإدارة الأزمات وفي عام 2017، تم اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري من قبل منتدى الخمسين

وتميزت بقدرتها على التغلب على المخاطر المصرفية من خلال التخطيط السليم والأفكار الابتكارية وقامت في عام 2015 بتأسيس إدارة لمتابعة كبار العملاء، وتبعتها بإطلاق إدارة الاتصال المؤسسي في 2016.





هدى منصور

ساهمت في المبادرات الرامية إلى تحقيق رؤية مصر 2030.

هدى منصورعالمة التكنولوجيا والبرمجيات



هى سيدة أعمال ومهندسة مصرية،تخرجت من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، وتابعت دراستها للحصول على ماجستير إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة وعملت في بنك باركليز مصر قبل أن تنتقل إلى SAP، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة SAP ، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز استثمارات الشركة في مصر.



فقد تميزت بخبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال البرمجيات، حيث عملت مع شركات عالمية رائدة مثل IFS وSAP وOracle وMicrosoft خلال مسيرتها المهنية، كما شغلت عدة مناصب إقليمية وعالمية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تولت عده مناصب اخرى من بينها الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IFS فى عام 2023، كما تم اختيارها كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "Centamin PLC" في 2024



وتمكنت من قيادة فرق متنوعة بنجاح في بيئات تنافسية ومعقدة، وهو ما ساهم في تغيير مكانة الشركات التي عملت بها وساعد فى تطورها وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023 من قبل مجلة فوربس، بعد أن تم تصنيفها ضمن أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر.

وتعد احد النشطاء فى مجال العمل المجتمعى حيث قادت جهود تعزيز الاستدامة في مؤتمر COP27، وكانت جزءًا من المبادرات الرامية إلى تحقيق رؤية مصر 2030.





هند الشربيني

تم تصنيفها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

الدكتورة هند الشربيني الرائدة في مجال الرعاية الصحية



تُعتبر هند الشربيني من أبرز الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط،حصلت على درجة البكالريوس في الطب والجراحة، وماجستير في علم الأمراض السريري والكيميائي، ودكتوراه في علم المناعة من جامعة القاهرة، كما حصلت على درجة الدكتوراه من كلية طب كورنويل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1998، وعادت إلى مصر في عام 2000 لتبدأ مسيرتها الأكاديمية والمهنية في الجامعة ومعمل والدتها.



بدأت مسيرتها المهنية كرئيس تنفيذي لشركة معامل المختبر الطبية بين عامي 2004 و2012، وتولت بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة (IDH) ،وقد تصدرت المشهد المهني، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعامي 2023 و2024، بالإضافة إلى كونها واحدة من أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2022.



وتمكنت من ترك بصمة واضحة في مجال الرعاية الصحية، حيث صُنفت ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات من قبل مجلة "أربيان بزنس" في عام 2015، وكذلك في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017.



داليا عبدالله الباز



داليا عبد الله الباز: اول سيدة تشغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي



هى اول سيدة تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995 وحاصلت على شهادة في إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها المهنية في بنك باركليز مصر، عام 1995 في التسويق الائتماني للشركات، ثم تولت رئاسة قطاع مخاطر التشغيل.



انضمت داليا إلى البنك الأهلي المصري في ديسمبر 2008، حيث ساهمت في تطوير مجموعة مخاطر التشغيل ونشر ثقافة الأعمال،و في ديسمبر 2015، عُينت كرئيسة للعمليات المصرفية وتقنية المعلومات، ومنذ عام 2016، وهي عضو في اللجنة التنفيذية، حيث أشرفت على تطبيق استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات العملاء.

كما أنها تولت رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية فى عام 2020.

كما تم اختيارها ضمن قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" لعام 2023 من قبل مجلة فوربس





عبير لهيطة



عبير لهيطة الخبيرة في عالم النقل واللوجيستيات

تتولى رئاسة لجنة المرأة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة



تعد عبير احد اهم الرواد فى عالم النقل واللوجيستيات ،حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي مع تخصص ثانوي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1994.

شغلت عدة مناصب في إيجيترانس منذ عام 1996، بما في ذلك مدير النظم ومدير التطوير الداخلي وعُينت أيضًا رئيسة لمجلس إدارة شركة بارويل إيجيترانس للتوكيلات الملاحية عام 2020، بالإضافة إلى رئاستها لشركات إيجيترانس لحلول المستودعات وETAL Egyptian Logistics منذ عام 2015،كما تلعب دورًا مهما كرئيسة مشاركة في المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 2023.

كما انها تترأس لجنتي النقل واللوجيستيات في غرفة التجارة الأمريكية في مصر وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ عام 2022، وتتولى رئاسة لجنة المرأة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وقد تم اختيارها ضمن قائمة 100 سيدة الأكثر تأثيرًا من قبل مجلة فوربس الأمريكية في سنوات 2020 و2023 و2024.



إلهام محفوظ



إلهام محفوظ قائدة في القطاع المصرفي الكويتي



هي سيدة أعمال مصرية تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي منذ 2014

وتعتبر من الأسماء البارزة في قطاع البنوك والخدمات المالية في دولة الكويت، حيث تملك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في هذا المجال.

حصلت على بكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1984و بدأت مسيرتها المهنية في البنك التجاري الكويتي عام 2000، وتدرجت في عدة مناصب، بما في ذلك إدارة الائتمان المؤسسي وإدارة الخزانة، قبل أن تتولى قيادة البنك.

وشهدت فترة عملها تطورا كبيرا ،حيث أطلق البنك العديد من الخدمات الجديدة، أبرزها خدمة الدفع SwatchPAY، كما حقق البنك صافي أرباح بلغت نحو 179 مليون دولار في عام 2021، مع إجمالي أصول بلغ 14.1 مليار دولار.

كما انها عضو في المجلس الإشرافي للجامعة الأميركية في الكويت، وعضوة في معهد الصرافين القانونيين في لندن ،وقد تم تصنيفها من قبل مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023



منى ذو الفقار



منى ذو الفقار ناشطة حقوقية ومحامية مصرية بارزة

كرمها الرئيس السيسي واختيرت كواحدة من مائة شخصية قيادية شابة في القرن العشرين



هي محامية مصرية بارزة وناشطة حقوقية،حصلت على بكالوريوس في العلوم الاقتصادية والسياسية وتخرجت من جامعة القاهرة عام 1969 ، ثم نالت درجة الماجستير في القانون من جامعة المنصورة عام 1980

،وهي ابنة الفنان صلاح ذو الفقار وشقيقة رجل الأعمال أحمد ذو الفقار، ساهمت بشكل كبير وفعال في صياغة مشروعات قوانين جديدة وتطوير التشريعات الاقتصادية، كما تعتبر مدافعة نشطة عن حقوق الإنسان وحقوق النساء بشكل خاص، محليًا ودوليًا.

وتولت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك شريكة ورئيسة مجلس الإدارة في مكتب الشلقاني للمحاماة فى 2006،ومؤسسة ورئيسة اللجنة التنفيذية في مكتب ذو الفقار وشركاه فى عام 2009،ونائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ،وعضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ورئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة

وحصلت على العديد من التكريمات، من بينها تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختيارها كواحدة من مائة شخصية قيادية شابة في القرن العشرين من قبل مجلة تايم الأمريكية في 1994، كما حصلت على جائزة CEWLA عام 2003 لدورها في إصدار قانون الخلع، وتم تصنيفها من بين أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية وفقًا لمجلة فوربس وحصدت تكريمات أخرى من محافظ القاهرة والأمم المتحدة.



ريم أسعد



ريم أسعد تحقق انجازات بارزة في قطاع التكنولوجيا



هى سيدة اعمال مصرية ، حيث تشغل منصب نائبة رئيس شركة Cisco التكنولوجية في الشرق الأوسط وإفريقيا،حصلت على بكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة هيوستن الأمريكية عام 1993، إضافة إلى شهادة برنامج الإدارة المتقدمة من كلية هارفارد للأعمال في 2016.

بدأت مسيرتها المهنية في شركة "راية القابضة للاستثمارات المالية"، حيث شغلت منصب رئيس لجنة الاستدامة المؤسسية منذ عام 2015 حتى 2020، كما كانت مديرًا لقطاع تقنية المعلومات وعلاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية، مما أكسبها خبرة واسعة في مجالات متعددة.

تولت منصب نائبة الرئيس في Cisco في عام 2021، حيث تشرف على أكثر من 3000 موظف ومورد في 74 دولة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا، تمثل دورها في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

وقد شاركت في مؤتمر المناخ COP27 الذي أقيم في مصر عام 2022، حيث قدمت رؤيتها حول دور التكنولوجيا في بناء مستقبل أخضر ورقمي،و تأكيدها على أهمية الاستدامة مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية كقائدة في مجال التكنولوجيا.



وحققت العديد من الانجازات البارزة وتم تصنيفها ضمن قائمة أقوى النساء في العالم العربي من قبل مجلة فوربس لعامي 2016 و2017.



باكينام كفافي



باكينام كفافي مسيرة مهنية رائدة في قطاع الطاقة



هى احد اهم الرواد فى قطاع الطاقة ،حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة ،وماجستير مصغر في النفط والغاز في المملكة المتحدة

بدأت مسيرتها المهنية في المجموعة المالية "هيرميس"، حيث عملت في قطاع الاستثمار المالي والمصرفي، وتدرجت في المناصب حتى تولت منصب نائب الرئيس في المجموعة.

وفي عام 2003، قامت بتغيير مسارها المهني والانضمام إلى شركة الغاز والطاقة "جينكو"، حيث انصب اهتمامها على مجال الطاقة، بعد استحواذ شركة القلعة على "جينكو" ودمجها ضمن "طاقة عربية"، ثم تم تعيينها رئيسًا لقطاع الاستثمار بالشركة، كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية".



بالإضافة إلى ذلك، قد شغلت عدة مناصب قيادية، منها عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وعضوية مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت، ومشاركة في تحالف (آيرينا) العالمي لإزالة الكربون.

ومن أبرز إنجازاتها إدارة مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 65 ميجاواط في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهو واحد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم..