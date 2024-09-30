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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لدعم لبنان

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أعلنت سفارة جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية، أن العراق طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان الشقيقة، وذلك بناء على توجيه من وزير الخارجية بجمهورية العراق د. فؤاد حسين.

وأفاد بيان صادر عن السفارة العراقية بالقاهرة، أن وزير الخارجية العراقي وجه مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية لطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان الشقيقة، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب اللبناني.
 

العراق اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبنان