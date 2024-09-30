حسام حسن يدرس ضم لاعب الزمالك للمعسكر المقبل

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للدخول في معسكر مغلق يوم 6 أكتوبر المقبل، لخوض مباريات الجولتين الثالثة والرابعة أمام موريتانيا.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الأسماء الخاصة بنادي الزمالك المقرر ضمهم للمعسكر المقبل.

ويفكر العميد في ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر انطلاقه في يوم 6 أكتوبر، استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن العميد عن قائمة المنتخب مطلع الأسبوع المقبل.