ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يدرس ضم لاعب الزمالك للمعسكر المقبل

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للدخول في معسكر مغلق يوم 6 أكتوبر المقبل، لخوض مباريات الجولتين الثالثة والرابعة أمام موريتانيا.
ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الأسماء الخاصة بنادي الزمالك المقرر ضمهم للمعسكر المقبل.
ويفكر العميد في ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر انطلاقه في يوم 6 أكتوبر، استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا.
ومن المقرر أن يعلن العميد عن قائمة المنتخب مطلع الأسبوع المقبل.

التوأم حسام حسن أحمد فتوح