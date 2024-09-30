جالانت: هجوم بري على لبنان قريبًا واستعدادات لإعادة سكان الشمال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن هناك مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد حزب الله على وشك الانطلاق، مشيرًا إلى أن هذا التطور العسكري سيحدث قريبًا.

جالانت أوضح في تصريحاته، التي نُقلت عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الخطوة المقبلة في هذه الحرب ستكون حاسمة، كما أشار إلى تقارير تتحدث عن نوايا إسرائيلية لشن عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد جالانت أن هذه الخطوات تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية لإسرائيل، بحيث يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأعاد التذكير بما قاله قبل شهر حول تحويل التركيز العسكري إلى الشمال، مؤكدًا أن هذا ما يتم العمل عليه الآن، وأن الوضع سيتم تغييره لصالح إسرائيل.

في سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن أي تحرك بري من قبل إسرائيل نحو لبنان سيُعد تصعيدًا خطيرًا قد يؤثر على المنطقة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية تدعو باستمرار إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية، محذرة من أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع.

وتطرقت الصحيفة إلى أن إسرائيل نفذت خلال نهاية الأسبوع الماضي غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. وواصلت الهجمات اليوم أيضًا، مستهدفة مبنى سكنيًا من 11 طابقًا في منطقة مزدحمة شمال الضاحية.