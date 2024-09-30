وزير الأوقاف: أدعو الأديان الثلاثة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من مجلس كنائس جنوب إفريقيا وممثلي الكنائس الأمريكية، برئاسة الدكتورة القس ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط”، وضم الوفد الأسقف مالوسي مبوملوانا، الأمين العام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، والأسقف سيثيمبيلي سيبوكا، رئيس اتحاد الأساقفة الكاثوليك في جنوب إفريقيا، والقس خضر اليتيم، المدير التنفيذي للخدمة والعدالة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بأمريكا، وبوليلوا نوبوزوي نغوانا، رئيسة العمليات في مبادرة الأديان الإبراهيمية، كما شاركت في اللقاء سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

خلال اللقاء، عبّر الدكتور الأزهري عن عمق العلاقات التي تجمع القيادات الدينية في مصر، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه الهيئة القبطية الإنجيلية ومنتدى حوار الثقافات على المستويين المحلي والدولي، بقيادة الدكتور القس أندريه زكي، مؤكدًا على أهمية هذا الدور في تعزيز الحوار، وبناء جسور التفاهم والتسامح بين الشعوب، كما أعرب عن تقديره للتاريخ الطويل من الصداقة والاحترام المتبادل بينه وبين رئيس الطائفة الإنجيلية.

وأوضح أن التعاون بين الأديان الثلاثة بهذه الصورة سيكون تعاونًا كبيرًا، وقد يكون النقطة المهمة في أن نتكتل ونحشد ضغطا دوليا من أتباع الديانات المختلفة ضد تصرفات إسرائيل، مضيفًا أنه في تقديره لا يمكن ردع إسرائيل عن جرائمها في فلسطين إلا بأن ننطلق جميعًا للضغط بكل ما نملك في العالم كله لنكون صوتًا واحدًا مسلمين ومسيحيين ويهود توراتيين بالضغط على إسرائيل لردعها في العالم كله وننادي بذلك في كل مكان، وأضم صوتي إلى صوتكم في هذا الهدف النبيل، متابعًا أننا كمصريين والإرادة الشعبية التي تعبر عنها القيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أننا نرفض قطعا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، ولدعم ثبات الأشقاء الفلسطينيين نسعى بكل ما نملك لإدخال المساعدات الإنسانية، وأن الحل الوحيد للأزمة هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن اعتزازه بالدكتور أسامة الأزهري وثقافته الواسعة، مؤكدًا على تقديره الكبير لدوره في تعزيز القيم الإنسانية والدينية، مشيرًا إلى أن زيارته تكتسب أهمية خاصة، لما تحمله من تأثير كبير في تعزيز رسالة الوفد وتوسيع آفاق نجاحه، مشيرًا إلى أن توحيد جهود القيادات الدينية لمواجهة الحروب والعنف، والعمل من أجل إنقاذ البشرية من إراقة الدماء، هو مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة بناء مستقبل يقوم على التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

حضر اللقاء من وزارة الأوقاف، الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والدكتور طارق عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام.

في إطار الزيارة، التقى الوفد أيضًا بالسفير الدكتور خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشئون الإنسانية، لبحث قضايا السلام في الشرق الأوسط، خاصة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وسبل تعزيز التعاون بين القيادات الدينية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما عقد الوفد لقاءً مع السفير محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع التأكيد على الدور المحوري للقيادات الدينية في دعم هذه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر لتعزيز التعاون الديني بين مصر وجنوب إفريقيا، والعمل المشترك لتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية للجميع.

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