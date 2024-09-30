وفرت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بورسعيد، برئاسة انجي حسن، بالتنسيق مع دار بداية جديدة للكبار بلا مأوى، برئاسة علاء النجار، مأوى، اليوم الاثنين، لسيدة مُسنة كانت تقيم بأحد الحدائق.

في إطار مبادرة "بداية".. توفير مأوى لسيدة مسنة كانت تقيم بحديقة في بورسعيد

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث رُصدت السيدة تقيم بأحد الحدائق في بورسعيد، فتوجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، وشباب وأعضاء مجلس إدارة دار بداية جديدة للكبار بلا مأوي، ونُقلت السيدة لدار بداية جديدة بمحافظة المنصورة.

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