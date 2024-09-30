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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا مستمر بسبب التصعيد

تدفق اللاجئين من
تدفق اللاجئين من لبنان إلى سوريا
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أعلن المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فليبو جراندي، اليوم الإثنين، أن ما يقارب 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي.

وأوضح جراندي في تغريدة عبر منصة "إكس" أن هذا العدد يمثل الأفراد الذين هربوا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن الأعداد ما زالت تتزايد مع استمرار القصف.

وأضاف جراندي أن فرق المفوضية تعمل في أربع نقاط حدودية، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، من أجل متابعة الأوضاع وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين، إلى جانب تقييم احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف الصعبة.

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