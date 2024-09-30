الرئيس السيسي: تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة 400 مليار جنيه

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه لمبادرة حياة كريمة، مشيرًا، إلى أنها عبارة عن 3 مراحل، كل مرحلة تخدم 1500 قرية، وتوابعها تصل إلى ما بين 38 إلى 40 ألف تابع، وهي المنازل المحيطة بالقرى، بتكلفة مالية 600 مليار جنيه.



وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن حجم الأعمال المطلوبة كانت ضخمة للغاية، مشيرًا، إلى أنّ المرحلة الأولى استغرقت 3 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف بتكلفة تقترب من 400 مليار جنيه.



وتابع، أن المبادرة بدأت بالقرى الأكثر تضررا الأكثر حاجة، بعدما حصلت على الأولوية، مشيرًا، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 400 مليار جنيه.



