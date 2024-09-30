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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة 400 مليار جنيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه لمبادرة حياة كريمة، مشيرًا، إلى أنها عبارة عن 3 مراحل، كل مرحلة تخدم 1500 قرية، وتوابعها تصل إلى ما بين 38 إلى 40 ألف تابع، وهي المنازل المحيطة بالقرى، بتكلفة مالية 600 مليار جنيه.


وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن حجم الأعمال المطلوبة كانت ضخمة للغاية، مشيرًا، إلى أنّ المرحلة الأولى استغرقت 3 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف بتكلفة تقترب من  400 مليار جنيه.


وتابع، أن المبادرة بدأت بالقرى الأكثر تضررا الأكثر حاجة، بعدما حصلت على الأولوية، مشيرًا، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 400 مليار جنيه.


 

الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية حياة كريمة