الرئيس السيسي: منطقتنا تمر بمفترق طرق خطير للغاية وهذا يتطلب الانتباه

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:09 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سياسات مصر متزنة شديدة الاعتدال ما أمكن، وتحاول الدولة المصرية لعب دور إيجابي في إنهاء الأزمات على مستوى العالم.



وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «منطقتنا تمر بمفترق طرق خطير للغاية، وهذا يتطلب مننا كلنا الانتباه لذلك والعمل على إيجاد حوار استراتيجي فيما بيننا للوصول إلى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا التي ليست من المؤكد غير متقاطعة مع بعضها البعض».



وتابع الرئيس المصري: «نبذل جهدا كبيرا للغاية، وهذا الجهد حقق أهدافه أو جزءا من أهدافه مع هذه الدول ودول أخرى».