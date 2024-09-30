بريطانيا: يتعين على إسرائيل و"حزب الله" وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد أخر

شددت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، على ضرورة سعي كل من إسرائيل و"حزب الله" اللبناني نحو منع التصعيد في المنطقة، ووقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني - في تصريح أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن "دعم بريطانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لطالما كان صلبا، لكن وقف إطلاق النار وحده القادر على استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف: "من الواضح أننا وقفنا مع إسرائيل في السابق، كما أننا نصرح مرارا وتكرارا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نركز الآن على وقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف على التزام ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية، وتجنب أي تصعيد آخر".

وبشأن تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، قال المتحدث البريطاني "إن معايير تصدير الأسلحة تخضع لمراجعة مستمرة من جانب الحكومة البريطانية.. ومن الواضح أننا سنستمر في القيام بذلك وتقديم أي تحديثات في حال طرأ أي شيئ جديد يخص هذا الملف".