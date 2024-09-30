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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تؤكد التزامها بالعمل على وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السبيل الأمثل لتحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط يبقى من خلال المساعي الدبلوماسية.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، وكذلك في قطاع غزة، يمثل أولوية قصوى.

وفقًا لما ذكرته قناة (سي إن إن) الأمريكية، شدد بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) في واشنطن، على أن المنطقة أصبحت أكثر أمانًا بعد غياب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن الساحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق دائم يُعزز الأمن لكل من إسرائيل ولبنان، ويتيح للسكان على جانبي الحدود العودة إلى حياتهم الطبيعية.

كما أكد بلينكن أن الجهود مستمرة للوصول إلى اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى السعي لإعادة الرهائن المحتجزين إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.

أنتوني بلينكن الشرق الأوسط غزة لبنان