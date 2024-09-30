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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميَا.. محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

اجتماع لجنة التخطيط
اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي
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أعلن النادي الأهلي رسميا تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي في الفترة المقبلة، وله اختصاصات مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: عقدت لجنة التخطيط اجتماعًا بعد اليوم الأثنين، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة. وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة. 

وأضاف البيان أنه تم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. 

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط. فيما أكدت اللجنة تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق  وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

النادي الاهلي محمد رمضان مديرا رياضيا لجنة التخطيط