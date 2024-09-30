عروسة قماش ودبابيس.. حيلة تربي مقابر الإمام الشافعي للنصب على مؤمن زكريا

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الخليفة بشأن عثور تربي وعائلته علي سحر للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، أمام إحدى المقابر والمزعم بأنها خاصة بلاعب كرة القدم الأسبق "مجدي عبد الغني"، بمنطقة الإمام الشافي بالخليفة تفاصيل الواقعة.

إذ تبين عدم صحة الواقعة وإن حقيقة الواقعة قيام كل من المتهمين :-

١_ رمضان محمد عقبى عبد المقصود، تربى المنطقة ومقيم شارع سيدى عقبة - الامام الشافعي – الخليفة.

٢_ محمد عمر عزب ومقيم ٥ شارع صبحى الطحاوى - الامام الشافعي - الخليفة

٣_ أمنية كسبان مصطفى، ومقيمة ٥ شارع صبحى الطحاوى – الامام الشافعي – الخليفة

٤_ محمد امام محمد سعيد، ٣٤ سنة موظف و مقیم ٤٧ش کامل محسن الامام الشافعي

٥_ حكيم رمضان محمد عقبى وشهرته عباس ومقيم ش سيدى عقبه - الامام الشافعي - الخليفة .

وقيام المدعو رمضان محمد عقبى بإحضار مجموعة من الأوراق ثم كتابه طلاسم عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ثم قام بوضعهم داخل كيس بلاستيك .

وقيام كلا من المدعوة أمنية كسبان مصطفى والمدعو حكيم رمضان محمد بطباعة مجموعة من الصور الخاصة باللاعب مؤمن زكريا عن طريق استيديو تصوير خاص بالمواطن ماهر حلمى زخاري.

كما أضاف بقيام كلا من: محمد عمر عزب - حكيم رمضان محمد بالاشتراك معه في الحفر وتصوير فيديو اثناء استخراج العمل المدفون داخل الارض واثناء عمليه ابطاله وذلك بقصد ابتزاز المجنى عليه واستغلال ظروفه المرضيه وايهامه بوجود سحر وان سبب مرضه هو السحر بقصد ابتزازه والنصب عليه بمبالغ ماليه ايضا وتحقيق اكبر استفاده من ذلك عن تحقيق اعلى نسبه مشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام المتهم الرابع محمد امام محمد سعيد بأخبار أهلية المجني عليه بما تم اكتشافه و استخراجه تمهيداً

لابتزازه بالمبالغ الماليه نظير ما قاموا بالعثور عليه و فك السحر المستخدم ضده .

وعليه عقب ضبط الاول والثاني والثالث والرابع و جاري العمل علي ضبط المتهم الأخير وأيضا ضبط المدعو ماهر حلمی سخاری حنين، صاحب استيديو تصوير ومقيم ۱۳ شارع الديروطي - الامام الشافعي - الخليفه - القاهرة.