نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنانة صباح محمود

نعى إبراهيم عمران، وكيل شؤون الممثلين بنقابة المهن التمثيلية، الفنان صباح محمود، والتي وافتها المنية اليوم الاثنين.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وفاه الزميله الفنانه صباح محمود شحاته أخت نورا وياسمين من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

وشاركت صباح محمود، في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية منذ بدايتها ومن بين هذه الأعمال "مستر كارتيه ويوم حار جدا وحسن اللول وعنبر الألوان ومسلسل العمة نور وغيرها من الأعمال التي تركت فيها بصمة رغم صغر المساحات والأدوار التي تحصل عليها.