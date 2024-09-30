التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيقات، مع خفير، بتهمة التحرش بطالبة جامعية والتعدي عليها في الشارع بمنطقة الشروق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بالتحرش بالطالبة حال سيرها بشارع الجامعة، دائرة قسم شرطة الشروق، وقام بالتعدي عليها بالضرب، بسبب قيامها بالإستغاثة بالمارة.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة الشروق، من طالبة عمرها 20 سنة، ومقيمة بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها للتحرش علي يد خفير حال سيرها بالشارع بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأمكن ضبط المتهم، وبواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.