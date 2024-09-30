وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص تكليف رئاسي

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشراكة مع القطاع الخاص تكليف رئاسي، مردفا: «نتحدث اليوم في أفكار جديدة، وشراكات بشكل مختلف، على سبيل المثال، وأرجو أن يكون هذا المثال واحدة من التي ندرسها وليست قرار أخذناه، واحدة هي عملية شراكة للمناطق اللوجستية التي نطرحها على المجتمع، عملية شراكة مع المجمعات الاستهلاكية للمناطق المختلفة».

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المناطق اللوجستية هي معابر ومناطق لزيادة التجارة، ودائما الدولة تدخل عندما يكون هناك احتياج للعمل وهناك عزوف في القطاع الخاص، مردفا: «أكبر الأسماء التي لديها بوابات إلكترونية أو مواقع أو متاجر إلكترونية ولديها مخازن تشاركنا اليوم على المخازن».

وتابع: «ما أقصده أننا فتحنا الشهية للمناطق اللوجستية حيث صممناها على أعلى مستوى بتحكم تكنولوجي، ومتابعة مننا ونصدر له تقارير، وأصبحنا على الخريطة الدولية في هذا الأمر، وكل هذا عملناه للقطاع الخاص».