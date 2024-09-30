"صحة الإسماعيلية" تُعلن بدء برنامج تطعيمات الطلاب بالمدارس

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، بدء تطعيم طلاب المدارس ،حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ،وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تهدُف لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.



وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على أهمية التطعيمات التى توفرها المدارس لبعض المراحل الدراسية، حيث إن طُعم الحُمى الشوكيه الثنائي يتم الحصول عليه في الصف الأول من كل مرحلة دراسية ،بينما طُعم الثنائي البكتيري يتم الحصول عليه في الصف الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية.

وفى ذات السياق تواصل فرق التطعيم المرور على المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة ،وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ،الدكتور احمد محمود مدير مكافحة الامراض المُعدية والدكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات بمديرية الصحة بالإسماعيلية.