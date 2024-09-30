محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية تنموية بقرية كفر الحلواصى بأشمون

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث أطلق الهلال الأحمر قافله تنمويه طبيه مكبرة ضمت بها 4 تخصصات طبية(باطة- جلدية - أطفال- عظام) وتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية بالمجان علي أهل القرية؛ كما شملت القافلة توزيع سلات غذائية لعدد 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية؛ بجانب تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال،جاء ذلك ضمن حملة "إيد واحدة" والتى تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.

وأشار المهندس أسامة مدكورالأمين العام للجمعية إن القافلة تتضمنّ توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كافة التخصصات فضلا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء القرية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية وما تقدمه لخدمة المواطنين ودورهم الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة .

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