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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التموين: نعمل مع «الزراعة» للحد من زيادة أسعار الخضروات والفواكه

وزير التموين
وزير التموين
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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يعمل مع وزير الزراعة ومشروع مستقبل مصر والمنتجين الزراعيين والجهات المختلفة للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه.

وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "هناك أكثر من جانب في هذه المعادلة، المزارع لديه تحدي المياه، وتحدي زراعة بعض المحاصيل التي تدر عليه أرباحا أكثر من محاصيل أخرى، وتحدٍ ثالث متعلق بعملية النقل والقيمة المضافة للمحصول الذي يزرعه".

وواصل: "الأفكار هي شغلنا الشاغل، فنحن نطمح إلى زيادة إنتاجية الفدان، وفي زيت الخليط على سبيل المثال، فإننا نعمل على استخدام مصانعنا وخبراتنا المتراكمة للخلط بين أنواع معينة، وجربناها واستخدمناها وأصبحنا خبراءً متميزين فيها".

الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير الزراعة