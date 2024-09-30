محافظ القليوبية يشارك في تكريم أوائل الثانوية والماجستير والدكتوراه

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية بدعوة من المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين حفلًا تكريم عدد 74 من أوائل الطلاب في مراحل الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه، والمنتمين إلى أسرة نقابة المهندسين بمقر نقابة المهندسين بمدينة بنها.

وحضر التكريم نخبة من القيادات التنفيذية والمهندسين، تقديرًا للإنجازات العلمية التي حققها هؤلاء الشباب الموهوبين، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم نحو التميز والتفوق.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وبعض آيات من الذكر الحكيم، وألقى المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين كلمته، ورحب بالحضور وأعرب عن سعادته بأبناء محافظة القليوبية من أوائل الثانوية العامة الملتحقين بكلية الهندسة وخريجي كلية الهندسة بشبرا وبنها والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من أبناء النقابة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بالإنجازات التي حققها المكرمون، مؤكدًا أنهم يمثلون مستقبل مصر الواعد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة وطنهم.

كما وجه الشكر لنقابة المهندسين على دورها الكبير في دعم الشباب وتنمية قدراتهم مشيرا أن الهندسة هي من أسمى المهن التي يفخر أي إنسان الانتماء اليها وهي تحقق مراد الله من خلقه وهي عمارة الأرض.

وأوضح محافظ القليوبية فى كلمته، الدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير في كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على كافة المهندسين والعاملين بنقابه المهندسين وبكليات الهندسة بالمحافظة ودورهم المثمر في تطوير محافظة القليوبية.

من جانبهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ ولنقابة المهندسين على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.

تكريم نقابة المهندسين

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