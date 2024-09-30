وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجي آمن والرئيس يتابعه يوميًا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يطمئن الجميع على مخزون السلع الاستراتيجية واحتياطي مصر، موضحًا أن مصر في هذا الإطار في وضع آمن، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي يتابعون مخزون السلع الاستراتيجية يوميًا، وهناك تقارير تصدر يوميًا والمتابعة يوميًا».

وشدد «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر فيما يخص المخزون الاستراتيجي هي في الحد الآمن، موضحًا أنه يكون لدى مصر مخزون 6 أشهر من كمخزون من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة، منوهًا بأن لدى مصر مخزون يتجاوز الـ6 أشهر في معظم السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والقمح.

وتابع: «الظروف الجيوسياسية احيانا بتخدمنا.. اننا نستورد السلع بأسعار مميزة ويكون في تدني في الأسعار»، موضحًا أنه تم تنويع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية سواء من الأقماح أو من السكر، مشددًا على أن الفجوات الموجودة في السكر كانت في وقت سابق دافع كبير لكي يكون لدينا مخزون يفوق الـ10 أشهر من السكر.

وواصل: «مخزون السلع الاستراتيجي والأمن الغذائي لدى مصر لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.. ويكون هناك صوامع حقلية لتقليل الهدر وتوعية لزيارة الرقعة الزراعية في هذا المجال».