وزير التموين: الدعم النقدي سيغلق الباب أمام طرق الفساد

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي.

وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الفساد يحد من الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، لأنه سيمنع الفساد وسيقفل الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح".

وأكد، أنّ حلقات التداول فيها فساد، وكذلك عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته، مشددًا، على أن الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة، كما أنّ سلاسل الإمداد بها هدر ينعكس على الأسعار.