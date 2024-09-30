وزير التموين: الدعم النقدي يتيح للمواطن الحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وايضًا عن طريق القطاع الخاص؛ لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولابد أن نبني عليه وننظر له بطريقة جديدة.

وشدد «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أنه لابد أن يكون لديه سياسة الترشيد في أي شئ بصورة عامة، ولكن في هذا الملف سيكون هناك حالة من الاستمرار في استيراد القمح، وسيتم إطلاق العنان للمخبز للبيع بالسعر المناسب، مؤكدًا أن الدعم النقدي يعطي فرصة للمواطن للحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية، معقبًا: «الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن في عدد من أرغفة العيش، سيكون عبارة عن مبلغ مالية يستخدمها في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة».

وأشار إلى أن الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شئ، مؤكدًا أن الهامش السعري لبعض المنتجات لا يزيد عن نسبة معينة وإلزام التجار لوضع التسعيرة على المنتجات، منوهًا بأنه سيكون هناك آليات ويتم وضعها إما من قبل جهاز حماية المستهلك أو من الجعمية التي تقدم الخدمة، أو من فتح المجال للمخابز للعمل.