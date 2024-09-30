قافلة طبية شاملة من جامعة قناة السويس إلى الجزيرة الخضراء بالتل الكبير

تواصل جامعة قناة السويس تقديم خدماتها من خلال قوافلها الشاملة التي تجوب القرى الأكثر احتياجاً.

وتوجهت قافلة شاملة اليوم، الإثنين 30 سبتمبر، إلى قرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير لتلبية احتياجات المواطنين.

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن القافلة تهدف إلى تقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية متكاملة، مؤكدًا على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

كما أعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فخرها بتواصل هذه الجهود التي تعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع المحلي.

في إطار القافلة، قدمت كلية الطب البيطري خدماتها لـ444 مربي أبقار وماعز ودواجن ودواب.

وبلغت زيارات كلية الزراعة لعدد من حقول الأرز خمسة حقول، حيث استمع فريق الكلية إلى شكاوى المزارعين وقدم الحلول اللازمة، مع توزيع المبيدات الزراعية مجاناً، ليستفيد 30 مزارع من الاستشارات الزراعية.

كما قامت كلية التمريض بقياس مستوى السكر لـ31 حالة، وتقديم التثقيف الصحي بشأن التغذية والتمارين الرياضية، وتم تحويل حالات ذات مستوى سكر مرتفع إلى عيادة الباطنة لاتخاذ اللازم.

أما كلية الطب، فقد أجرت كشف طبي وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 564 حالة في مختلف التخصصات، حيث تم الكشف على 77 حالة أسنان، و23 جراحة، و69 جلدية، و21 نساء، و45 أطفال، و81 باطنه، و54 أنف وأذن، و51 عظام، و20 مسالك، و71 طب أسرة، و52 رمد.

شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

جدير بالذكر أن الجامعة تستمر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً.