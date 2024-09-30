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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التموين: نفكر في آليات واضحة لتنفيذ كل مقترحات الدعم النقدي

الدكتور شريف فاروق،
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين
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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة فكرت في آليات تتعلق بوزن رغيف العيش، حيث قررنا بيع الرغيف بالوزن، موضحا أن هناك أفكارا جيدة كثيرة طرحها كثيرون، إلا أن تنفيذ هذه الأفكار هو الصعب، فالوزارة تفكر في آليات واضحة لتنفيذ كل المقترحات حول الدعم النقدي.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»:"لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق".

وواصل: «المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشا، ويكلف الدولة ما يفوق 135، والدولة تدعمه بـ105، وبعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوق، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه، فمثلا: «المواطن يذهب بالبطاقة لصاحب المخبز ويشتري منه الرغيف بـ 10 صاغ، ويبيعه بجنيه أو جنيه ربع، وهذا ليس فسادا بل هو الهدر بكل صوره».

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدعم النقدي الوزارة