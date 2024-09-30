وزير التموين: الرقمنة الكاملة لقواعد البيانات ستضمن وصول الدعم لمستحقيه

تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بطاقات التموين وأسلوب إدارتها مع تحول الدعم النقدي، قائلا: «لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، وأشار الخبراء إلى عدم إدارة أي شيء دون قياس حجمه، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه».

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر زملائي في الوزارة على التاريخ المتراكم الموجود ، نستفيد منه ونبني عليه، لكن لا بد أن يكون له شكل جديد، وطريقة جديدة لاستخدامه سواء عن الإنفاق أو الدخل أو الاستهلاك أو الامتلاك ليس بالشكل السطحي، مثل الذي يمتلك تكييف سنمنع عنه، عمرنا ما قولنا ذلك، وليست هذه طريقة تفكيرنا في الحكومة وليست منطقية».

وتابع: «لكن المنطقي أن تكون لدى أحدهم القدرة على الإنفاق الكبير في مجال معين، ولدينا بياناته، لا يصح ذلك الحصول على الدعم».