بالصور.. آية عبد الله تحتفل بخطوبتها على محمد العروسي

احتفلت المطربة آية عبد الله بخطوبتها على المخرج محمد العروسي بحفل اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

وشاركت أية جمهورها مجموعة من الصور خلال حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” وكتبت تعليقا عليها: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏ويخلق الله لك إنسانا لا تجد الأمان إلا بقربه شبكنا بدبلتو وقرينا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا".

يذكر أن أية عبدالله صوليست الأوبرا بفرقة المايسترو سليم سحاب و عبد الحليم نويرة، وآخر أعمالها كليب الأغاني «سمعني كمان » و «عم المغرور» وطرحتهم عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

كليب سمعني كمان من كلمات مؤمن سالم ، ألحان مصطفي العسال وتوزيع إلهامي دهيمة و أحمد حسام و إخراج رودينا حاطوم.

