على ذمة التحقيق.. حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل حلاق بالمرج

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل اتهم بقتل حلاق اعترض علي تناول سمعة قريبته بالسوء في المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت بضبط المتهم الثاني الهارب.

كان قسم شرطة المرج تلقي إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، يفيد باستقبالها جثة حلاق في العقد الثالث من العمر ومصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بكف اليد اليمني إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام آلة حادة كانت بحوزتهما وإحداث إصابته المنوه بها بسبب رفضه حديثهما عن سمعة قريبته بسوء.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين تعدي فيها المتهمان علي المجني عليه فاصابوه بطعنات اودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .