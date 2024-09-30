مركز الزينية بالأقصر ينهي موقف تقنين أراضي الدولة بتسليم 204 عقود للمواطنين

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أنه الانتهاء من موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الزينية شمال المحافظة، حيث قام مركز الزينية بتسليم 204 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، وبذلك يكون المركزانتهى من موقف تقنين أراضي الدولة.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد سلم اليوم الاثنين، للمواطن صابر عاشور على عبيد، عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة ، بعد استيفائه الاشتراطات المطلوبة، وذلك بحضور العقيد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، ومحمد اسماعيل مدير إدارة أملاك الدولة بالزينية.

محافظ الأقصر: تم تسليم 2716 عقد لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم تسليم 2716 عقد لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا لقانون 144 لسنة 2017، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد محافظ الأقصر، أن استلام العقد يعد سندا قانونيا للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، قد قامت بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة والتراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتسليمها عدد ٤ نموذج ٧ موقت خاص باستكمال أعمال الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع لعمل مطابقة لهم علي الطبيعة، كما تم تكليف المهندس المختص بالإدارة الهندسية لمرافقة أعضاء إدارة التفتيش والمتابعة لعمل المعاينات على الطبيعة لسرعة استخراج المطابقة وإصدار نموذج رقم ٨ المعدل الخاص بالمواطنين المقدمين طلبات للتصالح وذلك بهدف التيسير والتسهيل عليهم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن لتسهيل الإجراءات اللازمة علي المواطنين في ملف التصالح ووفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية.

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (6)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (4)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (3)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (5)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (1)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (2)

إنهاء موقف التقنين بمركز الزينية (1)