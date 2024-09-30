وديا.. الإسماعيلي يفوز على بورتو السويس برباعية

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره بورتو السويس، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل رباعية الإسماعيلي، كل من، نادر فرج، وخالد النبريصي، وعمر القط، ومدافع الفريق المنافس سجل بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من محمد بيومي.

وخاض الفريق المباراة بتشكيل مكون من، كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، عبد الله السعيد، حاتم سكر، في خط الدفاع، محمد عبد السميع، عماد حمدي، عبد الرحمن الدح، في خط الوسط، نادر فرج، مروان حمدي وخالد النبريصي، في الهجوم.

وشهد اللقاء حضور المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فرج عمران، نائب رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شلة، أمين الصندوق، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شوقي عوض، والدكتور محمد جمال، أعضاء مجلس الإدارة.