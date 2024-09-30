المهن التمثيلية تحيل أبطال فيلم "التاروت" للتحقيق بعد مشاركة علي غزلان

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" بيانا صحفيا توضح خلاله حقيقة مشاركة البلوجر علي غزلان به، عقب قرار إحالة أبطاله للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية بسبب مخالفة تعليماتها.

وأوضحت الشركة أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، واقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب.

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

وتابع البيان:"تلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية، وتدعو الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح خلال الفترة المقبلة".

يشار إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حذر في وقت سابق المنتجين من الاستعانة بـ البلوجر والتيك توكر في الأعمال الفنية، حتى يتم الاستعانة بالنجوم الدارسين بمعهد السينما.