استمرار المتابعات والتفتيش الإداري بسمالوط

في إطار خطة إدارة الشباب والرياضة بسمالوط للتفتيش والمتابعات الإدارية وحسب الخطة المدرجة، حظيت اليوم الإثنين الموافق 30 من سبتمبر لعام 2024 كل من مراكز شباب إطسا البلد، نزلة العمودين، نزلة اسطال، دير سمالوط، طحا الأعمدة، حسن باشا، الحتاحتة، بزيارات من لجان متخصصة من إدارة شباب سمالوط يتقدمهم في العمل الميداني مدير الإدارة، وذلك للاطلاع على سير العمل ومراجعة السجلات الإدارية وسجلات العهدة ودفاتر الحضور والانصراف وتفقد المنشآت والمشاركة في الأنشطة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء المديرية للشباب و للرياضة، ومتابعة تنفيذ محمد جمعة عبد الحكيم مدير ادارة شباب سمالوط

