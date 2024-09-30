السياحة تدرس إقامة معرض أثري في كازاخستان

التقى، اليوم الاثنين، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات السياحية والأثرية بين مصر وجمهورية كازاخستان ولاسيما في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير لتعزيز التعاون وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية وفتح آفاق أرحب لمزيد من التعاون.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودعم مشروعات ترميم الآثار المملوكية في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب على الضيافة والتنمية السياحية لتطوير منطقة بحر قزوين لتصبح منطقة سياحية بها العديد من الخدمات السياحية والفنادق على غرار مدينة العلمين الجديدة، هذا بالإضافة إلى تدريب شباب الآثاريين الكازاخ على الترميم والحفائر حتى يتمكنوا من اكتشاف آثار بلدهم.

كما تم بحث إمكانية إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية في جمهورية كازاخستان بما يساهم في تعريف الشعب الكازاخي بالحضارة المصرية العريقة والترويج للمقصد السياحي المصري ومنتج السياحة الثقافية، هذا بالإضافة إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القادمة بين البلدين في مجال السياحة والآثار بما يساهم في تنمية علاقات التعاون السياحي والأثري بينهما.

وقد حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد طالغات إلياس سكرتير أول بسفارة كازاخستان بالقاهرة.

