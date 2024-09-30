وزير التموين: وجود سعرين لسلعة واحدة يتسبب في مشكلة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه بكل ما يملك من جهد لن يواجه أي مواطن عناء في التعامل مع التموين أو مكاتب التموين المختلفة في المحافظات، مشددًا على أن الأساس في الأمر أنه في حالة وجود سعرين لسلعة ستظهر المشكلة.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي يصل للمواطن نقدًا على الكارت التمويني الخاص به يقدر يستفيد به ويستخدمه.. من ضمن الأشياء المهمة التي يشعر بها المواطن أنها مهمة في استبدال النقاط أنه ليس شرط أن يكون المواطن محتاج لنفس السلع التي يحتاجها يوميًا».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «عدم وجود آلية مظبوطة لبيع النقاط يفتح السوق السوداء.. الدعم العيني يفتح الطريق بأشكال مختلفة أمام السوق السوداء، وبالدعم النقدي سيتم توسيع طريقة استخدام الكارت التمويني لشراء ما يحتاجه، وهي من أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا يكون المواطن فريسة في يد التاجر».