انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب البرجاية بالمنيا

شهد مركز شباب البرجايه اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 إنعقاد الجمعية العمومية العاديه ،حيث شارك أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت

الجدير بالذكر ان عملية التصويت قد بدأت في تمام التاسعة صباحا بالمركز واستمرت حتى تمام الساعة السابعة مساءا بحضور لجنة للإشراف من مسؤولي الهيئات بالمديرية والإدارة ، الأمير أحمد رئيس اللجنه،شئون قانونيه وعلاء الدين على مدير عام الإدارة، وهويدا عادل عضو حوكمه اشرف مهران عضو هيئات شبابيه و منال فوزي مسئوله هيئات الإدارة، بحضور و مدير المركز ومسئول الهيئات والماليات بالمركز وجميع العاملين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا وإشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضةومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا.