بدء التخييم لاستقبال احتفالات عيد دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر أول نوفمبر

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، بدء الإحتفال بعيد تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، بديره العامر بجل الرزيقات ابتدءا من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر من الشهر القادم.

بدء التخييم لاستقبال المحتفلين بعيد مارجرجس أول نوفمبر

وأوضح القائمون على الدير، أن التخييم خارج الدير سيبدأ في اليوم الأول الموافق 1 من شهر نوفمبر القادم داخل أسوار الدير، مطالبين الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة، حيث من المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام علي أن تختتم فى 16 نوفمبر القادم، وذلك بناءاً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، والتي يترأسها نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير.

وفاة الراهب القمص أرسانيوس الرزيقي أمين دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات

وفي سياق متصل، كان دير الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت، قد ودع الراهب القمص أرسانيوس الرزيقي أمين دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات سابقاً وذلك عن عمر يناهز 74 عاماً، وأوضح الدير أن الراهب القمص أرسانيوس قد رقد في الرب بشيخوخة صالحة، وكان أباً محباً باذلاً متواضعاً مستنيراً حكيماً محتملاً بشكر آلام وشدائد كثيرة حتي تنيح بسلام، بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت صلوات جناز الراهب القمص أرسانيوس الزريقي في دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات التابع لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بحضور مجمع رهبان الدير، ورهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، إنابة عن الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ورهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، وكهنة إيبارشية إسنا وأرمنت، أنابه عن نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، وكثير من الشعب القبطي وأسرة المتنيح الراهب القمص أرسانيوس الرزيقي ومحبيه.

وتقدم الراهب القمص توماس الرزيقي أمين دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بخالص الشكر للأباء رهبان الأديرة المجاورة المشاركين، وجميع الحضور الذين شاركوا في صلوات التجنيز، كما بعث تعزية الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمه والنائب البابوي لدير مارجرحس بالرزيقات، لمجمع رهبان الدير وأسرة الأب المتنيح، طالباً عزاءً سمائياً لكل محبيه وعارفيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث في مجمع الأبكار، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير.