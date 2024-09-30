وزير التموين: دعم المواطن مهمة أساسية للدولة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ ملف الدعم يهم المواطن، موضحًا: "الوزارة لديها تراكم خبرات كبير في هذا الملف، ونتحدث دائما عن الدعم النقدي والدعم العيني".

وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الدعم المقدم للمواطن مهمة أساسية للدولة ممثلة في وزارة التموين"، مشيرًا، إلى أن الدعم العيني هو تقديم السلع الأساسية للأكثر احتياجا في المواطن.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "في الدعم العيني توصل الدولة هذه السلع وعلى رأسها الخبز للمواطن المصري من خلال آليات، بدأت ببطاقة التموين، وتحولت إلى كارت لصرف الخبز وبعض السلع".

وواصل: "هناك بلاد كثيرة طبقت الدعم العيني، وبلاد كثيرة طبقت الدعم النقدي، والتطور مستمر في هذا الملف، وفي الوزارة نعمل في هذا الصدد منذ سنوات طويلة، ونظرتنا للمواطن والدعم مختلف عما كان عليه الحال في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وربما كان عدم توافر التكنولوجيا سببا في التوجه العالمي للدعم العيني في عصور سابقة".