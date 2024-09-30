علقت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي واقعة السحر المزعوم للاعب منتخب مصر، التى اشعلت بالسوشيال ميديا في الايام الماضية وأثارت جدل كبير.

ونشرت ريهام الشيمي مجموعة من الادعية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قالت فيها: اللهم اجعلنا فى عنايتك لايضرنا بشر ولايبكينا قدر".

ماذا قالت زوجة مؤمن زكريا بعد أزمة "سحر المقابر"؟

وأضافت في دعاء أخر: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

واقعة سحر مؤمن زكريا

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات منذ 2019، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من بين مليوني شخص، وأجبره على اعتزال كرة القدم.

القبض علي المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات ، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك لـ اللاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك