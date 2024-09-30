أمطار على الوجه البحري ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كل الانحاء .

كما يشهد غدا الثلاثاء ، رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وامطار ضعيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مدن القناة وجنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 24 درجة .