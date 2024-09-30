محافظ الجيزة يجري لقاءات دورية بالمواطنين والاستماع إلى شكاواهم وحلها

تم انعقاد اللقاء الأسبوعى للمواطنين للوقوف على الشكاوى والمعوقات التى تواجههم بحى العجوزة وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة انتظام لقاءات دوريه مع المواطنين والاستماع الى شكواهم وحلها فى ضوء اللوائح والقوانين.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذى انعقاد برئاسة اللواء زكى ممدوح سلام رئيس حى العجوزة.

متعلقة بالتظلم من مديونية أكشاك ، واختيار اماكن بديلة للاكشاك و طلبات اعادة اكشاك ، تخفيض رسوم اشغالات وتم : مناقشة طلبات المواطنين والعمل علي حل جميع المشاكل التى شملت عدد (١١) لقاء وتذليل كافة العقبات التي تواجههم ، واتخاذ كافة الاجراءات السريعة بالتنسيق مع كافة الادارات المختصة ، وذلك في إطار اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن .