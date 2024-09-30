محافظ الدقهلية يلتقي النواب لبحث وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم

اجتمع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،اليوم الإثنين بأعضاء البرلمان (النواب والشيوخ) بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

استمع "محافظ الدقهلية" مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظ.

أكد "المحافظ "علي التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت (الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الكهرباء - الغاز - الري - الزراعه - التموين - الشباب والرياضة- النظافة - ملف التصالح-مبادرة بداية لبناء الإنسان-الاستعداد لفصل الشتاء والتصدي لتجمعات الامطار- وتقنين واضعي اليد علي املاك الدولة- الخدمات الثقافية بقصور الثقافة .

وقال مرزوق أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يعملون بدون كلل أو ملل من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي من خلال التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ذات السياق تناول " المحافظ " مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

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