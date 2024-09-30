مروان محمد يقود فريق البنك الأهلي 2007 للفوز على سيراميكا بدوري الجمهورية

حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007 فوزا مهما على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين.

تألق حارس البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

حارس البنك الأهلي



وتألق قائد الفريق الحارس مروان باندا الذي تألق وحافظ على شباكه نظيفة رغم خطورة هجوم فريق سيراميكا.

وتصدى حارس البنك الأهلي لعدة هجمات خطيرة بعد أن ضغط هجوم سيراميكا ٣٠ دقيقة من عمر الشوط الأول لكن دون إحراز هدف .

ونال الحارس إشادة مدرب فريق البنك الأهلي كابتن تامر جبر، ومدرب الحراس كابتن سيد أبو الخير، بعد تألقه في مباراة اليوم وحماية عرين فريقه والمساهمة في الفوز وحصد الثلاثة نقاط.

يذكر أن فريق البنك مواليد 2007 قد تعادل مع الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف لكلا الفريقين.

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