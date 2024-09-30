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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يجتمع بممثلي الجمعيات الأهلية لبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة

ناب محافظ الدقهلية
ناب محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بممثلي الجعيات الأهلية
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عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين اجتماعاً بعدد من الجمعيات الأهلية لبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتضم جميع الجمعيات الأهلية.
حضر الاجتماع الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة .
وقال نائب محافظ الدقهلية، الي أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو توسيع قاعدة الاستفادة للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير المعلومات لجميع الجمعيات قبل تقييم الحالات المتقدمة لمساعدة وتوجيه الحاله للجمعية المناسبه حسب احتياجاتها لتقديم المساعدات اللازمة سواء كانت نقدية أو عينية .
وأكد " نائب المحافظ " علي ضرورة الإهتمام الكامل بأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتقديم الدعم الكامل لهم سواء الرعاية الطبية أو المساعدات النقدية والعينية وغيرها .

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