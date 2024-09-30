بالصور.. بدء أول أيام الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة

افتتح الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2024/2025.

شهد اليوم الأول حضور طلاب كليات الهندسة والطب وعلوم وهندسة الحاسب، على أن تتواصل الأنشطة التعريفية لتشمل باقي كليات الجامعة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

كان فى استقبال الطلاب الجدد الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هالة المرصفاوي، عميدة كلية الطب، و الدكتور خالد فؤاد، مدير برامج علوم وهندسة الحاسب.

وأكد الدكتور معوض الخولي على أن الجامعة استعدت تمامًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم إعداد خطط الدراسة والجداول، وتجهيز المقررات الإلكترونية ورفعها على منصة الجامعة، بالإضافة إلى توفير أحدث المعامل الدراسية. وأشار إلى أن الفصل الدراسي الأول بدأ في 28 سبتمبر، وسيستمر لمدة ستة عشر أسبوعًا، على أن تُعقد امتحانات نهاية الفصل في يناير المقبل وفق نظام كل كلية.

ووجه رئيس الجامعة خالص التهاني إلى الطلبة الجدد وأعضاء هيئة التدريس مؤكدا أن الجامعة تتطلع إلى عام مليء بالإنجازات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تُعد من الجامعات الذكية الحديثة التي تستهدف تقديم تعليم عصري ومتميز يتناسب مع احتياجات العصر الحديث. كما دعا أعضاء هيئة التدريس إلى مواصلة جهودهم في دعم الطلاب، ومساعدتهم على التميز العلمي والبحثي.

وشدد رئيس الجامعة، على أهمية الالتزام بالأخلاق والقيم الجامعية، وحثهم على المثابرة والجدية في دراستهم. وأشار إلى أن طريق العلم ليس سهلاً، بل يتطلب الصبر والعمل الجاد، داعيًا الطلاب إلى استغلال الفرص التي توفرها الجامعة من معامل حديثة وبيئة تعليمية متميزة.

كما قدم الدكتور الخولي شكره وتقديره للكادر الإداري والفني في الجامعة على جهودهم الكبيرة في تهيئة كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن تعاونهم مع الكادر الأكاديمي كان له أثر كبير في نجاح الجامعة خلال العام الماضي. وأضاف أنه لا يمكن أن ينسى الدور الهام الذي يلعبه مجلس أمناء الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، لدعمه المستمر وتوجيهاته السديدة.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لمشروعات التعليم في مصر، خاصة في مجال إنشاء الجامعات الحديثة، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع في العام الدراسي الجديد، داعيًا الله أن يحفظ الجميع ويسدد خطاهم نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات.

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