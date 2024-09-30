المتعافون من الإدمان لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: أعطيتنا أملاً في الحياة

تعاونت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف مع مستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان من خلال إقامة ندوة دينية لكافة المتعافين لدى المستشفي، وجاء ذلك بحضور عدد ١٠٠ شخص اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م بقاعه المستشفى.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف محاضرة قيمة للمتعافين بحضور الدكتور محمد احمد عبد الوارث أخصائي الطب النفسي وفي ضيافة الدكتور محمد عثمان زهدي مدير عام المستشفى وحضور مجموعة من السادة الأئمة وواعظات الاوقاف.

وتحدث وكيل الوزارة أن الله عزوجل فتح باب التوبة لمغفرة جميع الذنوب فالله عزوجل قال في كتابه العزيز ( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) يقول: لا تيأسوا من رحمتي (إن الله يغفر الذنوب جميعا) .

وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة هذا الرجل الذي قتل مائة نفس ففي الحديث( عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ، فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسا ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله ، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.

فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله ، وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمي ، فجعلوه بينهم ، فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة . قال قتادة : قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره)

وطالب وكيل الوزارة المتعافين أن يكونوا سندا وظهرا لأوطانهم، ومجتمعاتهم، وأسرهم وأن يرسمو البسمة على وجوه وقلوب ملئها الحزن بسقوطهم في المرض وأن يعودو لرسم البسمة بعد تعافيهم، وقد وجه المتعافون من الإدمان الشكر لوكيل الوزارة وقالوا له أعطيتنا أملاً في الحياة.

وجاءت هذه الندوة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار الدور المنوط بوزارة الأوقاف من خلال مديرية أوقاف الإسكندرية بالتنسيق مع كافة مؤسسات المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.